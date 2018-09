Plokiahel võtab pankuritelt ja advokaatidelt töö

Ainult tellijale

Maailm liigub digitaalse ajastu teise faasi, kus vahendajate, sealhulgas pankade roll plokiahela ning tehisintellkti pakutud efektiivsuse tõttu väheneb. Seejuures pole aga karta inimmõistuse tähtsuse marginaliseerumist, leiti Helsingis Nordic Business Forumil.

Nüüd, digitaalse ajastu teises faasis on aga võimalik seni vahemeeste lahendatud probleemid plokiahela abil kõrvaldada. „Nii raha, krüptovaluutasid kui ka hääli saab edastada väga turvalisel viisil, seega muutub vahendajate roll järjest vähem tähtsaks,“ oli Tapscott veendunud. „Plokiahela häkkimine on sama raske kui kananagitsa kanaks tegemine,“ viitas ta sellele, et täna oleme tänu plokiahelale varasemate ohtude eest palju paremini kaitstud.

„Digitaalse ajastu esimeses faasis pöörasime tähelepanu sellele, et keegi ei varastaks interneti teel antavaid hääli või ülekantavat raha,“ alustas meediateoreetik Don Tapscott oma ettekannet. „Kindluse saamiseks vajasime vahemehi, kelleks on pangad, krediidiasutused, aga ka sotsiaalmeediaplatvormid, kes kontrollivad ja salvestavad andmeid,“ lisas Tapscott.

Kuna plokiahela tehnoloogial põhinevad ka erinevad krüptovaluutad, peab Tapscott neid väga turvaliseks ning lausa tulevikuks. „Krüptovaluutade kaudu korjatakse täna turgudelt juba kümneid miljardeid dollareid, krüptost on saamas uus valuuta,“ kinnitas ta. See ei tähenda Tapscotti hinnangul aga tingimata seda, et domineerivaks muutub mõni praegune krüptovaluuta. „Me ei pruugi kasutada bitcoini, vaid eurot, mis põhineb plokiahelal ja millest on saanud krüptovaluuta,“ tõi ta näite.

Tapscott tõi välja, et kuna keskkond muutub turvalisemaks, väheneb näiteks advokaatide, nõustajate, pankade ja teiste samalaadsete vahendajate roll. „Tõsi, pangad püüavad küll selle vastu võidelda, võttes ka ise plokiahela tehnoloogiat üle,“ nentis ekspert. „Aga tulevikus on võimalik, et kui laulja tahab näiteks oma autoriõiguste eest raha saada, siis ei vaja ta enam sinna protsessi vahele ei panka ega autoriõiguste ühingut,“ rääkis mees.

Samuti muudab uus digitaalne ajastu Tapscotti hinnangul riikide valitsemist. „Tänu sellele on avalikul era- ja kolmandal sektoril lihtsam koostööd teha,“ arvas ta. „Praegu on ka palju infotõkkeid, võltsuudiseid ja muud, mis vähendavad poliitikute vastutust valija ees, plokiahel tooks aga läbipaistvuse,“ viitas Tapscott usalduse suurenemisele ühiskonnas, sest inimesed ja institutsioonid on nüüd sunnitud käituma vastavalt kokkuleptele ning „ajama õiget asja.“

Nõudlus inimaju järele ei vähene

Nordic Business Forumil esinenud digitaalmajanduse ekspert Andrew McAfee sõnutsi uuritakse temalt selle kõige taustal palju, et milleks ühiskond masinate arenedes üldse veel inimesi vajab. „Samas kui vaadata, kuidas meie ajud töötavad, siis see on fantastiline ja unikaalne,“ viitas ta sellele, et tehnika ei suuda inimesele siiski konkurentsi pakkuda. „Jah, me vajame inimesi,“ kinnitas McAfee.

Nii pole näiteks masinate talupojatarkust ning nad ei suuda erinevates olukordades vastavalt hetkevajadusele kohaneda, inimesed aga suudavad. „Uberi algoritmid suutsid Sydney terrori ajal taksohindu tõsta, sest nõudlus teenuse järele suurenes,“ kirjeldas ta olukorda, kuidas nõudluse ja pakkumise suhet arvestama programmeeritud masinlik süsteem ei suutnud reaalse vajaduse ja eriolukorraga kohanduda. „Uber pidi hiljem seetõttu vabandama, et arvutid ei mõista eriolukordadest tulenevaid aspekte.“

Samuti tõi McAfee välja, et masin ei suuda erienvalt inimestest esitada kriitilisi küsimusi ning tal puudub ka võimekus teisi motiveerida. „Küsimuste küsimine on aga väga tähtis,“ rõhutas McAfee. „Inimesi tuleb mõista nende küsimuste, mitte vastuste järgi,“ tsiteeris ta filosoof Voltaire’i mõtet.

Tulevik seisneb koostöös

Nii näebki McAfee tulevikku inimeste ja masinate omavahelises koostöös. „Võti seisneb inimeste ja masinate vahelises partnerluses,“ oli ta veendunud. „Inimesed saavad masinaid täiustada, andes neile juurde eetika ja moraalitunnetuse,“ märkis ekspert.

Sellegipoolest arvab McAfee, et masinate roll tulevikus suureneb veelgi. Publiku hulgast kostub seepeale mure, et kas me peaksime tulevikus kehtestama ka regulatsioonid inimeste kaitseks. „Masinate kavatsused ei pruugi alati kõige paremad olla,“ nentis Nordic Business Forumil osalev Petri. McAfee sõnul on järeldus, justkui masin vastanduks inimestele ja ohustaks inimkonda, liiga agressiivne. „Vastupidi, praegu seistakse silmitsi mitmete ohtudega, mis tulevad inimfaktorist otsustamisel, tehisintellekt suudab seda kõike stabiliseerida,“ oli ta veendunud.

McAfee rõhutas, et masinad võtavad ära inimotsustamises sisalduvat ebaratsionaalsust ning emotsioone. „Masinate ideed on meie omadest väga erinevad,“ lõpetas ta.