Ületunnid on keskmisest enam levinud transpordi- ja logistikasektoris. Foto: Andras Kralla

Iga viies töötaja teeb tasuta ületunde

Iga viies Eesti töövõtja teeb ületunde nende eest tasu saamata, selgub tööportaali CVKeskus.ee küsitlusest. Ületunde (nii tasustatud kui ka tasustamata kokku) tuleb ette pea igal teisel töötajal.

CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt lisas, et ületunde tuleb enim ette juhtidel – rohkem kui pooled (56%) juhtidest leidsid, et on viimasel ajal sageli ületunde teinud. Auväärti sõnul tuleb Eesti juhtide ületöötamine töötajate rahulolu arvel – hiljuti korraldatud uuring näitas, et juhtimiskvaliteediga on rahulolematud koguni ⅔ töötajatest. "Näib, et juhid on niivõrd ülekoormatud mikrojuhtimisega, et neil ei jagu aega töötajate hoidmiseks," leidis kommunikatsioonijuht.

Ületunnid on keskmisest enam levinud ehituses, transpordi- ja logistika- ning ka infotehnoloogia sektorites. Kõige vähem tegid ületunde assisteeriva- ja finantsvaldkonna töötajad.

Noored küsivad julgelt lisatasu

Auväärti sõnul on 31 protsendil noortel töötajatel ületunnid tasustatud, mis võib tuleneda tehtava töö iseloomust. Ta lisas, et paljud noored alustavad töökogemuse haaramist ametikohtadel, mis on tasustatud tunnipõhiselt, seega on ka ületunde märksa lihtsam arvestada. Ületunnitöö tegemine on levinud pea kõikides vanuserühmades, kuid kõige vähem tuleb ületunde ette 36–45-aastastel töötajatel, kus 40% vastanutest leidsid, et on teinud ületunde.

Ületundide tasustamine on kõige levinum tööstuses, transpordi- ja logistikasektoris, infotehnoloogia valdkonnas ja klienditeeninduses.