Tallinna soojakuningas müüs enamuse Utilitasest

Kristjan Rahu Foto: Andras Kralla

Infrastruktuurifond European Diversified Infrastructure Fund II omandas täna 85% Eesti energiakontsernist Utilitas, teatas kaugküttefirma.

Täna Tallinnas allkirjastatud lepingu järgi omandas European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II) Utilitases 85% osaluse ning Utilitase senised omanikud ja juhtkonna liikmed säilitavad ettevõttes kokku 15% osaluse. EDIF II varasid juhib First State Investments.

Tehingu väärtus on Eesti Ekspressi andmetel ligi 320 miljonit eurot. Utilitase senine suuromanik ja nõukogu esimehena jätkav Kristjan Rahu ütles, et teenib tehinguga ise 300 miljonit eurot ning kingib igale Utilitase töötajale (kokku on neid 260) 50 000 eurot.

Utilitase käive oli eelmisel aastal 115,7 miljonit eurot ja kasum 22,9 miljonit eurot. Aasta varem oli käive 104,8 miljonit eurot ja kasum 15,8 miljonit.