Kutsekoolidest kaob riiklik tellimus

Õppekavarühmade koostamine jääb edaspidi koolide otsustada. Foto: PM/Scanpix

Riik annab kutsekoolide erialade üle otsustusõiguse koolide enda kätte ning senine riiklikul tellimusel põhinev rahastamine muutub õpilaste arvu kõikumisest sõltumatuks baasrahastamiseks ja lisarahastamiseks. Kaubanduskojal on sellele muudatusele vastuväiteid.

Selline seaduseelnõu jõuab juba järgmisel nädalal riigikogus teisele lugemisele, eelnõu algatajate hinnangul tagab see kutsehariduse parema kättesaadavuse. Mõnevõrra kõhkleval seisukohal on eelnõu suhtes aga ettevõtlusliidud, mis kardavad, et lisarahastus ei osutu piisavaks ning kutset hakatakse andma rohkem õpilaste kui võimalike tööandjate soovi järgi.

Riiklik koolitustellimus asendatakse tegevustoetusega, mis koosneb kolmest komponendist: baasrahastamine, tulemusrahastamine ja kättesaadavuse tagamine. Baasrahastamise ja tulemusrahastamise komponentide suhe on vähemalt 80 protsenti baasrahastamine ja kuni 20 protsenti tulemusrahastamine. Seoses tellimuse kadumisega läheb ka koolituskohtade arvu kinnitamine eelnõu järgi kooli nõukogu kätte, selle on eelnevalt kooskõlastanud kooli ja ühiskonda sidustav nõunike kogu, selgub eelnõu seletuskirjast.

Koolides õpetatavate kavade üle hakkavad otsustama koolid