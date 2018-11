Võlausaldajad nõuavad Weekendilt üle 100 000 euro

Weekend Festival 2018 Foto: Konstantin Sednev

Soome leht Talouselämä kirjutas, et Wknd Festival Oy on partneritele võlgu üle 140 000 eurot.

Weekendi festivali ja sama ettevõtte korraldatava Rockfesti eest vastutav Tomi Lindblom ütles väljaandele Rumba, et see summa ei ole tõsi. „Suurem osa 140 000 eurost on juba makstud või makseplaan on läbi räägitud," ütles Lindblom.

Lindblom ütles, et Eesti toimunud Weekendil läks halvasti ning Wknd Festival Oy laenas Eesti firmale raha majandusprobleemide lahendamiseks. Seejärel tekkisid rahaprobleemid ja ajutised makseraskused. Ta kinnitas, et Wknd Festival Oy korraldab ka edaspidi Weekendi festivali ja Rockfesti.

Wknd Festival Oy käive eelmisel aastal oli ligikaudu 9 miljonit eurot ja kasum oli 75 000 eurot.