Soome beebipakk värsketele vanematele. Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix

Soome meelitab välismaa start-up’e beebipakiga

Soome avalikustas välismaa ettevõtjatele suunatud teenustepaketi, mida Business Finlandi teenustejuht Marjo Ilmari kirjeldab seda kui ettevõtjate nn beebipakki, millega tahetakse sillutada välismaiste ettevõtjate teed Soome.

„Startup Kit sai inspiratsiooni Soome vastsündinutele jagatavast beebipakist, milles on kõik vajalik värsketele vanematele, tahtsime tuua sama idee ettevõtlusmaailma,“ selgitas Ilmari.

Pakis on koos ettevõtte rajamiseks vajalik info ja teenused – panga- ja raamatupidamisteenused, äriõiguse ja turundusteenused, aga ka reisi-, elamis- ja tervishoiuteenused. Lisaks start-up’e juhendavad mentorid. Ettevõtja saab partnerite pakutud teenuseid kasutada, kui registreerib oma ettevõtte Soomes.

Asja mõte on aidata Soome saabuvatel ettevõtetel sujuvalt läbida ettevõtte loomisega kaasnev bürokraatia.

Startup Kit on jätk aprillis välja tulnud Soome start-up-elamisloale, mis on mõeldud väljastpoolt Euroopa Liitu tulevatele ettevõtjatele. Ilmari teatel on seda luba taotlenud juba üle saja meeskonna 20 riigist.

„Rahvusvaheline konkurents ettevõtjatele on tihe, nii pakuvad selliseid programme Kanada, Uus-Meremaa ja Prantsusmaa,“ ütles Ilmari.