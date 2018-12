Paunvere jõe teistpidi voolama panemine vajab uut plaani

Eesti 200 trump on erakonna ühe eestvedaja, IT-ettevõte Nortali juhi Priit Alamäe sõnul see, et partei ei tegele poliitikaga, vaid asjaga. „Hea on ärgata hommikul üles teadmisega, et sa ei hakka kellegi teise poliitika tegemisi kommenteerima, vaid räägid asjadest, millest tead ja millesse usud,“ ütles ta.

Ettevõtja ja Eesti 200 ühe eestvedaja Priit Alamäe sõnul vajab Eesti e-riik ülesraputamist. Foto: Andras Kralla

Üks sellistest asjadest on Alamäe jaoks majanduse ja e-riigi arendamine. Kuigi tema sõnul on Eesti e-riik võrreldes muu maailmaga väga hea, on viimased põhimõttelised otsused selles vallas tehtud 10–15 aastat tagasi. Üheks selliseks otsuseks oli näiteks digiallkirja juurutamine.