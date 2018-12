Alates 1. jaanuarist hakkab Eesti Meedia juhatuse esimehena tööle Kroonpressi senine juht Andres Kull. Foto: Jassu Hertsmann

Eesti Meedia uus juht: jah, me oleme kahjumis

Uuest aastast Eesti Meedia kontserni tüürima hakkav Andres Kull ütles intervjuus ERRile, et Eesti Meedia on kahjumis ja konkurents turul on pannud raskesse seisu trükiäri.

"Kuigi trükikojad toimivad ja toodavad ka raha, ei näe ma selles sektoris enam väga jätkusuutlikkust. Räägin puhtalt praegu perioodika trükist ja reklaamtrükist. Tegelikult on pakendi-, etiketi-, raamatutrükk paremas seisus," ütles Eesti Meedia uus juht.

Samuti tunnistas Kull, et Eesti Meedia on majanduslikult kahjumis ja televisioon ei tooda Eesti erajaamadele kasumit. "Tõenäoliselt on siin pistmist turu väiksusega, jaamade paljususega ja ka eestlase meediaharjumusega," selgitas ta.

Pikemalt saab lugeda ERRist.