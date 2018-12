Kristi Liiva müüs suhtekorraldusäri

Põhjamaade ärinõustamisettevõte Miltton Grupp omandas 95% osaluse Kristi Liiva kommunikatsioonibüroos JLP, teatas Miltton.

JLP asutaja Kristi Liiva jääb loodava ühisettevõtte omanike ringi. Foto: Raul Mee

JLP asutaja Kristi Liiva jääb loodava ühisettevõtte omanike ringi. Tema sõnul on liitumine justkui hüpe kohalikust koduliigast rahvusvahelisse tippmeeskonda. "Hea koostöösuhe Milttoni Eestis tegutseva valitsussuhete tiimiga seob meid juba mõnda aega," ütles Liiva.

Miltton Eesti juhtivpartner Annika Arrase sõnul on Milttoni ambitsioon luua uus ja kõiki ärinõustamisvaldkondi sünteesiv strateegilise kommunikatsiooni ettevõte.

2001. aastal asutatud Miltton Grupi nõukogu esimees on endine Nokia ja Shelli juht Jorma Ollila. Eestis alustas Miltton tegevust 2016. aastal, keskendudes eelkõige valitsussuhete alase ekspertiisi pakkumisele.

2005. aastal asutatud JLP pakub kommunikatsiooni-, brändi ja muutuste juhtimise nõustamisteenuseid.

Miltton Eesti valdusettevõtte Miltton New Nordics OÜ omanikeringi kuuluvad Miltton Grupp (70%) ning Annika Arras (12,5%), Martin Kukk (10%) ja Kristi Liiva (7,5%) juriidiliste isikute kaudu. JLP 5% osanikuna jätkab ettevõtte tegevjuht ja partner Karita Sall ning samuti on ettevõtte võtmeisikutest partnerid endiselt Mari-Liis Kitter, Martin Rits ja Marek Unt. Milttoni valitsussuhete ettevõtte partneritena jätkavad lisaks Annika Arrasele ja Martin Kukele ka Randel Länts ja Rannar Vassiljev.

Novembris ostis Miltton Rootsi kasvuettevõtete börsil First North noteeritud agentuuri House of Friends. Koos viimaste ühinemistega on Milttonis kokku pea 400 töötajat.

Milttoni ja JLP portfelli kuuluvad regioonis tegutsevad firmad nagu Estonian Cell, Metsä Wood, Nordecon, Tallink, Telia, Skype, Taxify, TransferWise ja Veriff.