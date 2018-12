AzBooksi maagilised raamatud räägivad lastega, esitavad küsimusi, jutustavad lugusid ja mängivad muusikat.

TOP: e-residendi kirjastus müüb Eestist sadade tuhandete eest Taiwanist Mehhikoni

Selle aasta kirjastuste TOPi võitis ülekaalukalt Eesti e-residendi kirjastus AzBooks International OÜ, kes lõikab interaktiivsete võõrkeelsete lasteraamatutega suuri kasumeid vaat et igas maailma punktis.

AzBooks International OÜ kuulub Valgevene ettevõttele, kelle peakontor asub New Yorgis. Eesti ettevõtte juhatuse liikmed on Eesti e-residendist Sviataslau Bulatski ja Dennis Kryvablotski. Tütarettevõte asutati Eestisse kolm aastat tagasi ja praegu töötatakse Bulatski sõnul selle nimel, et tugevdada ja arendada oma äri ja meeskonda siin.