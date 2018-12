LHV pensionifondid soetavad veel üürimaju

Bonava ja LHV pensionifondidega koostööt tegev Lumi Capital sõlmisid investortehingu, mille tulemusel luuakse Mustamäe algusesse, Uus-Mustamäe tulevasse elamurajooni üürimaja. Üürimajad valmivad 2021. aasta teises pooles.

Lumi Capitali partner Martin Rekor kevadel valmivas Manfaktuuri kvartalis. Foto: Liis Treimann

Uus-Mustamäe elamukvartalisse ehitatavatesse üürimajadesse on kavandatud 84 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit. Üürimajad on osa Bonava arendatavast terviklikust elukeskkonnast, kuhu valmib järgmise 5-7 aasta jooksul 750 uut kodu.

Tehing on Lumi Capitali ja LHV pensionifondide koostöös järjekorras teine üürimajade investeering. Esimesena soetatud Lumi Kodud üürikorterid Manufaktuuri kvartalis 127 korteriga on valmimas uue aasta kevadel. “Lumi Kodud üürimajad Uus-Mustamäel on sobilik täiendus meie portfelli, sest asuvad Lääne-Tallinna elamupiirkondade südames, rahulikus sisekvartalis. Majad paiknevad lühikese jalutuskäigu kaugusel mitmest kaubanduskeskusest, koolidest ja lasteaedadest ning sealt saab kiirelt nii südalinna kui TTÜ piirkonda,” kommenteeris investeeringut Lumi Capitali partner Martin Rekor.

“Lumi Capital jätkab uute üürimajade investeeringute otsimist kõikjal Tallinnas, et luua uhiuusi üürikodusid, mille järgi on suur nõudlus. Plaanime koostöös LHV pensionifondidega kasvatada üürimajade portfelli 500 korterini,“ ütles Rekor.

Bonava on elamuarenduse ettevõte, mis tegutseb Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Saksamaal, Peterburis, Eestis ja Lätis ning selle käive oli 2017. aastal 1,45 miljardit eurot. Bonava on Eestis tegutsemise 14 aasta jooksul arendanud ja müünud üle 1900 uue kodu.

Lumi Capital on kinnisvara investeeringute juhtimisega tegelev ettevõte, kes on asutanud üürimajade investeerimise ja üürimise äristrateegia ning viib seda ellu koostöös LHV pensionifondidega.