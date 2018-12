Millised reeglid karmistuvad Euroopa teedel?

Teekasutustasu tõuseb Saksamaal ja Ungaris. Foto: Trucksfoto

Algaval aastal on oodata hulka muudatusi Euroopa riikide seadustes, mis puudutavad maanteetransporti. Logistikauudised toob meediainfo põhjal esile olulisemad neist.

Saksamaa

Tõuseb tunnipalk. Alates jaanuarist 2019 tõuseb minimaalse bruto tunnipalga tariif 9,19 euroni tunnis, aastal 2020 jõuab see summa 9,34 euroni tunnis. Kas ja kui palju aitab see lahendada riigi transpordisektori tööjõupuuduse probleemi, näitab aeg, kuid kabotaažvedude tegemisel peavad selle tõsiasjaga arvestama ka meie autovedajad.

Saksamaa tööjõupuuduse probleemi on siiani leevendatud välisriikide juhtide abil, eeskätt Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi ja Ungari kodanike kaasamisel. Sama probleemiga seisavad silmitsi ka teised riigid, näiteks Austrias keelduvad juba vedajad juhtide puudumise tõttu tellimuste vastuvõtmisest ning annavad need teiste riikide transpordiettevõtetele. Sama toimub Hispaanias, kus turgu “ründavad” Rumeenia, Bulgaaria ja Leedu transpordiettevõtted.

Vanemate sõidukite liiklust piiratakse. Kaks suuremat Saksa linna – Köln ja Bonn – plaanivad tuleval aastal hakata jõulisemalt piirama vanemate diiselmootoriga autode liikumist. Lisaks lubatakse alates 1. juulist 2019 maanteel A40 Bochumi ja Mülheimi vahel liikuda üksnes Euro 5 ja alates septembrist ainult Euro 6 diiselmootoriga sõidukitel.

Teekasutustasu tõuseb. Üks kõige olulisem Saksamaad puudutav uudis. Vedajad peavad pöörama tähelepanu asjaolule, et sama seadus kohustab OBU seadmete kasutajatel märkima ära sõiduki kaalukategooria info. Kui selle mass ületab 18 tonni, tuleb näidata ära telgede arv. Kui kontrollimisel selgub, et see info on sisestamata, võib oodata selle eest kopsakas trahv.

Pane tähele Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu annab põhjaliku ülevaate Euroopa liikuvuspaketi viimastest arengusuundadest 23. jaanuaril toimuval Autovedajate Aastakonverentsil.

Ungari

Tõstab maanteemaksu. Ka Ungari valitsus otsustas suurendada maanteemaksu alates 1. jaanuarist 2019. Eriti puudutab see vanemaid, Euro 3 ja Euro 4 standardile vastavaid sõidukeid, kus telgede arv on enam kui 4. Sellistele sõidukitele kasvab teemaks enam kui 30 protsendi võrra. Euro 5 ja Euro 6 veokid (kuni nelja teljega) peavad maksma 12,5 protsenti rohkem kui seni.

Hispaania

Suurendab trahve ja piirab kiirust. Hispaanias tõusevad alates 2. jaanuarist 2019 trahvid mobiiltelefoni kasutamise eest sõidu ajal. Trahvi suuruseks saab 200 eurot + 6 karistuspunkti. Lisaks on Hispaania teedel uusi piirkondi, kus sõidukiirused on piiratud 80 km/h kahe sõidurajaga teedel ja kuni 100 km/h eraldatud sõiduradadega teedel.

Prantsusmaa

Karmistab kabotaaži reegleid. Üks selle aasta peamisi sündmusi oli “kollaste vestide” streik Prantsusmaal. Pole teada, kas ja millal protestijad taanduvad, mistõttu võib ka uus aasta tuua vedajatele üksjagu ebamugavusi. Lisaks otsustas Prantsusmaa keelata kabotaažveod Euro 4 ja vanemate autodega, mille lubatud täismass on üle 40 tonni (see ei kehti rahvusvaheliste vedude puhul Prantsusmaal mahalaadimise ja transiidi puhul). Trahv kabotaažvedude reeglite rikkumise eest Prantsusmaal on aga üüratu: kuni 15 000 eurot koos võimalusega sõiduk arestida.

Seadused ja geopoliitika suurimad takistused

IRU viimase uuringu kohaselt usub tervelt 48 protsenti Euroopa transpordiettevõtetest, et peamine takistus nende arengule on liiga range tegevuse reguleerimine. 57 protsenti peab suurimaks ohuks aga ebastabiilset geopoliitilist olukorda. Samuti toodi esile ülemaailmsed majanduskriisid ja klientide vajaduste muutumine ajas.

Positiivne uudis Euroopast on aga see, et Euroopa Komisjon koostas lõpuks ometi plaani turvalise parkimistaristu laiendamiseks ELi riikides. SSTPA (Safe and Secure Truck Park Area) standardile vastavate objektide laiendamiseks on kavas eraldada 178 miljonit eurot.

