Venemaa karmistab rahapoliitikat

Venemaa läheb uuele aastale vastu tõusva intressimääraga. Foto: Tatyana Makeyeva, Reuters

Venemaa keskpank tõstis reedel baasintressimäära 7,5 protsendilt 7,75 protsendile. Eelmine intressitõus oli alles septembris.

Venemaa keskpank alandas 2014. aasta rublakriisi ajal 17 protsendile kerkinud baasintressimäära aasta algul 7,25 protsendile, aga on seda aasta jooksul nüüd juba kaks korda kõrgemale kruvinud, kirjutab Kauppalehti.

Keskpank põhjendab oma intressitõusu eelkõige lisandunud inflatsioonisurvega. Aastainflatsiooniks oodatakse Venemaal 5–5,5 protsenti.

Teine põhjus on rubla nõrkus – sel aastal on rubla euro suhtes 7 protsenti odavnenud.

Venemaa keskpanga poliitika on olnud suurendada valuutavaru, et kindlustada riigieelarve likviidsus. Selleks on keskpank ostnud sel aastal turult 30 miljardi ulatuses USA dollareid. Sügisel jättis keskpank valuutaostud seoses nafta hinna järsu langusega katki, aga on lubanud neid uuel aastal jätkata.

Keskpanka rõhuvad ka lääneriikide ja eriti USA sanktsioonid.

Venemaa keskpanga intressitõus seab ohtu investeeringud ja majanduskasvu. Kerkivad intressid koos pankade ülisuurte marginaalidega teevad eluaseme- ja ettevõtluslaenud kalliks. Majanduskasv jääb Venemaal järgmiselgi aastal üsna kesiseks ja suur osa rahvastikust elab allpool vaesuspiiri, kirjutab Kauppalehti. Majanduskasv oli kolmandas kvartalis 1,3 protsenti aastases võrdluses.