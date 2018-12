Victoria Beckhami moeäri vajus veel suuremasse kahjumisse

Disainer Victoria Beckham oli Briti moeauhindade jagamisel nominentide seas, pildil koos jalgpallistaarist abikaasa David Beckhamiga. Foto: Joel C Ryan, Invision/AP/Scanpix

Kunagine Spice Girlsi laulja Victoria Beckham oli küll äsja Suurbritannia aasta disaineri tiitli nominent, tema firma aga teatas taas kahjumist, kirjutab BBC.

Kuigi Victoria Beckham Ltd käive kasvas eelmisel aastal 17 protsenti, 42,5 miljoni naela võrra, ulatus ettevõtte tegevuskahjum 10,2 miljoni naelani. Aasta varem kujunes kahjuminumbriks 8,2 miljonit naela. Kahjum on alates 2013. aastast järjest kasvanud.

Moebränd keskendub kõrgmoele, valmistades kleite, mis maksavad üle 2000 naela. Ettevõte teeb koostööd Estee Lauderi, Chloe and Calvin Kleiniga.

Lisaks toodab firma ka kättesaadavama hinnatasemega rõivaid USA poeketile Target, kus tema nime kasutatakse 30naelastel kleitidel.

Investeerimisfirma NEO Investment Partners süstis ettevõttesse 30 miljonit naela tegevuse laiendamiseks.

Moebränd asutati 2008. aastal. Lisaks NEO-le on äri osanik Beckham Brand Holdings, mis kuulub võrdsetes osades Victoria Beckhamile, David Beckhamile ja XIX Entertainmentile. Ettevõttel on kontorid Londonis, New Yorgis ja Hongkongis ja üle 400 lao rohkem kui 50 riigis.