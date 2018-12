Colonna ostis endise Parexi peahoone Riias

Kunagise raskustesse sattunud parex panga peahoone Riias aadressil Valdemara 8. Foto: Colonna Capital

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna ostis Riia kesklinnas asuva büroomaja, mida tuntakse endise Parex panga peahoonena.

Ärihoone on värskelt renoveeritud ning asub Unesco maailmapärandi nimistusse kantud Riia ajaloolises kesklinnas, teatas ettevõte. Büroomaja seitsmel korrusel on kokku 3900 m2 üüritavat pinda, kus tegutsevad mitmed mainekad ettevõtted.

Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul on Colonna huvi Riia kinnisvaraturu vastu suur: „Oleme pidevalt otsimas uusi investeerimisobjekte. Hoiame aktiivselt silma peal Balti pealinnade kinnisvaraturul ja Riia on kindlasti üks eelistatumaid piirkondi, kuhu soovime investeerida. Jätkuvalt oleme huvitatud pikaajaliste üürilepingutega kaetud ärikinnisvarast, mis toodab püsivat rahavoogu. Vajadusel teeme hoonetesse lisainvesteeringuid ja meil on valmidus tagada ka kvaliteetne haldusteenus.“

Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub 90 ärihoonet, milles on kokku rohkem kui 250 000 ruutmeetrit üüritavat pinda ja üle 700 üürniku.