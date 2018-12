Kultuuritöötaja miinimumtasu tõuseb 1300 euroni

Kultuuriminister Indrek Saar allkirjastab neljapäeval, 27. detsembril kultuuritöötajate palgakokkuleppe, mille kohaselt tõuseb kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tulevast aastast 1300 euroni kuus.

Kultuuriminister Indrek Saar leidis eelarvest lisaraha, et tõsta kultuuritöötajate palka rohkem, kui oli algselt kokku lepitud. Foto: Andras Kralla

Valitsus leppis esialgu kokku, et kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavate kultuuritöötajate miinimumtöötasu võiks 2019. aastast tõusta 1250 euroni. Kultuuriministeerium tagas lisaraha leidmisega veel suurema tõusu ning tegelikuks miinimumpalgaks kujuneb tulevast aastast 1300 eurot. See tähendab võrreldes mullusega 13% miinimumtasu tõusu.

Ministeeriumi teatel tagatakse palgatõus ka neile kõrgharidusega kultuuritöötajatele ja tugipersonalile, kelle töötasu on juba praegu miinimumist kõrgemal. Nende töötajate palgafond kerkib 7% võrra ning selle jaotumine on asutusesisene otsus.

Üleriigiline kokkulepe puudutab kultuuriministeeriumi eelarvest palka saavaid kultuuritöötajaid, kuid on soovituslik kõigile kultuurivaldkonna asutustele sõltumata nende haldusalluvusest või omandivormist.

Kõrgharidusega või kõrgharidust nõudval ametikohal töötava kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tõusis esmakordselt üle 1000 euro piiri, praegu kehtiva 1150 euroni sellel aastal. Veel mõne aasta eest, 2015. aastal oli kultuuritöötaja miinimumtöötasu 731 eurot. See tähendab, et palgatõus on nende aastate jooksul olnud 569 eurot ehk 78%.