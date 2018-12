Raadiohommikus: kaubanduse olulisemad trendid

Neljapäevases hommikuprogrammis kõneleme Ants Vasaraga sellest, kuhu suunas liigub kaubandus. Foto: Raul Mee

Uue aasta alguses ametist lahkuv Viru Keskuse juht Ants Vasar räägib neljapäevases hommikuprogrammis, millised on kaubanduse olulised trendid ning mis põhimõtete alusel tema Viru Keskusesse kaubanduspinna uurijaid valis.

Palusime advokaadibürool Triniti koostada 2018. aasta kohta oluliste seaduste ja kohtulahendite TOP 10. Seda edetabelit kommenteerivad hommikuprogrammis Triniti partnerid Erki Vabamets ja Tanel Kalaus.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega:

10.05–10.20 "Turunduskohv La Ecwadoris". Turunduskohvi kõrvale räägime La Ecwadori tegevjuhi Heily Aavikuga agentuuri ja kliendi ideaalsest koostööst. Lisaks, kuidas agentuur määrab oma teenuse hinda, kuidas loovagentuuri partneriks valida ning kuidas saab turundusagentuur müügi ja turunduse sidet tõhusamaks muuta.

11.00–12.00 "Fookuses". Saates annab Äripäevale aastalõpu intervjuu Eesti suurima börsifirma juht Paavo Nõgene, kellega tuleb juttu nii Tallinki minevikust kui ka tulevikust ning sellest, kas strateegilise partneri otsingud on nüüdseks tõesti lõppenud. Samuti paljastab Nõgene valemi, kuidas hea juht peaks oma kolleege suunama ning mis aitab tema alluvusse tööle saada.

13.00–14.00 "Imeline teadus". Räägime Võru Instituudi direktori Rainer Kuubaga võru keelest ja meelest. Saatejuht on Alo Lõhmus.

15.00–16.00 "Innovatsiooniminutid". Muld võib tulevikus ettevõtliku inimese rikkaks teha. Miks ja kuidas? Selle üle arutlesime värskes saates Eesti Maaülikooli professorite Endla Reintami ja Alar Astoveriga. Lisaks uurisime, milliseid innovaatilisi lahendusi on loodud, et me mullast rohkem teada saaks. On see ju meie elukeskkonna üks olulisemaid elemente. Muu hulgas rääkisime ka sellest, miks on muld globaalses mõttes suur murelaps. Saadet juhivad Kirke Klemmer ja Tanel Saarmann.

Kuula raadiot otse SIIT.