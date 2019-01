Ensto Grupp saab uue juhi Enicsist

Nii Keilas, Tallinnas kui ka Paides tehaseid omava elektriseadmete- ja tarvikute tootja Ensto Enseki emafirma Ensto Grupp presidendiks ja tegevjuhiks saab alates 1. veebruarist Hannu Keinänen.

Ensto Enseki Keila tehas Foto: Eiko Kink

Hannu Keinänen on juhtinud mitut rahvusvahelist ettevõtet ja viimased kuus aastat töötas ta tööstuselektroonika tootja Enics Grupi presidendi ja tegevjuhina. Enne seda juhtis ta aga rohkem kui viis aastat Ensto Building Technology äriüksust. Keinänenil on Tampere Tehnikaülikooli inseneriteaduste magistrikraad.

2016. aastast kuni tänaseni Enstot juhtinud Ari Virtanenist saab tänavu märtsis konsultatsioonifirma IMS Talent partner.

Eestis suuri muutusi ei tule

Ensto Eesti tegevjuhi Kaarel Suuki ütles pressiteates, et uue juhi tulek ettevõttes suuri muutusi kaasa ei too ning jätkatakse strateegiliste eesmärkide ellu viimisega, et suurendada Ensto väärtust elektrilahenduste pakkujana.

Kuni Keinäneni ametisse asumiseni 31. jaanuaril on Ensto tegevjuhi ametis Ensto Grupi finantsjuht Marko Aarttila.

Ensto Grupp on rahvusvaheline rohetehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud elektrienergia jaotamiseks ja tarbimiseks mõeldud elektriseadmete ning -tarvikute valmistamisele ja turustamisele. Ensto Grupp tegutseb 20 riigis ning grupis töötab kokku ligi 1600 inimest. Eestis on Enstol tehased Keilas ja Tallinnas, kus töötab kokku ligi 500 inimest.