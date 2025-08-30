Äripäev
  • OMX Baltic0,06%296,36
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,09%2 021,13
  • OMX Vilnius−0,06%1 224,93
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 100−0,32%9 187,34
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • 30.08.25, 12:51

Korvpallikoondise peatreener: mõnikord tuleb öelda mängijale agressiivselt

Eesti korvpallikoondis alustas Euroopa meistrivõistlusi Riias kahe valusa kaotusega. Vastased, kellest tuleb kindla peale jagu saada, seisavad veel ees, ja üks neist kohe täna.
On treenereid, kes ei lase üldse mängijatel rääkida, ütles Heiko Rannula. “Mina olen alati üritanud ikkagi jätta sellise õhkkonna, kus mängijad tunnevad, et neil on õigus õigel ajal, õiges kohas küsimusi esitada ja kaasa rääkida. Seal on ka jälle õrn piir,” rääkis ta intervjuus.
  On treenereid, kes ei lase üldse mängijatel rääkida, ütles Heiko Rannula. "Mina olen alati üritanud ikkagi jätta sellise õhkkonna, kus mängijad tunnevad, et neil on õigus õigel ajal, õiges kohas küsimusi esitada ja kaasa rääkida. Seal on ka jälle õrn piir," rääkis ta intervjuus.
  • Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix
Intervjuus jagas koondise peatreener Heiko Rannula, kuidas ta juhina mängijaid keerulistest olukordadest välja motiveerib.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Saated
  • 17.06.25, 13:31
Oma satsi tippu viinud endine profisportlane: korvpall elab praegu väga häid aegu
Unistust meistriliigast on Eesti korvpalli järelkasvu eest hoolitsev Reinar Hallik oma korvpallikooli avamises saati mõlgutanud ja nüüd on see täitunud. Raha on aga meistriliigas mängimiseks vaja ühel tiimil 300 000 eurot.
Saated
  • 10.10.24, 06:00
Eesti jalgpallikoondise peatreener: kuidas panna tööle murtud meeskond
Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ametisse astus sel suvel Jürgen Henn, kel on vaja madalseisus meeskond tööle panna nii, et tiim oleks edukas nii nüüd ja praegu kui ka 4-5 aasta pärast.
  • PRO
Saated
  • 09.06.25, 16:14
Militaarettevõtja neli lahingureeglit. "Kui sa arvad, et oled valmis, on laibakari järel"
Combat Ready kaasasutaja ja tegevjuht Remo Ojaste räägib eluliste näidete toel, kuidas lahinguväljal kõige efektiivsemalt toime tulla.
Saated
  • 24.02.25, 16:00
Spordi aastakonverentsi vestlusring ehk kuidas sõudetreener kaheksa profijalgpallurit treis
Eelmisel kuul toimunud Spordi aastakonverentsi vestlusringis võeti põhjalikult arutluse alla kaasaegne treeneritöö.
  • ST
  • 29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).

Lili Kirikal püsis Ekspress Grupi finantsjuhina alla aasta.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 09:31
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Internetis on endiselt üleval ettekirjutus finantsinspektsioonilt, mida ettevõte seal enam näha ei taha.
Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
Börsifirma otsustas osta tagasi 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad.
Börsiuudised
  • 29.08.25, 08:27
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
Investor Toomas
  • 29.08.25, 12:57
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist
Maakri kvartal, Tornimäe. Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics
Uudised
  • 29.08.25, 08:01
Eesti majandus pöördus kasvule: SKP kerkis teises kvartalis
Analüütik: tarbimine ergutab, väliskeskkond pidurdab
USA New Yorgi Ida ringkonna prokurör Joseph Nocella ütles, et Eesti kodanikk varustas Vene sõjaväge kõrgtehnoloogilise elektroonikaga, pettes samal ajal USA ettevõtteid. „Meie prokuratuur ja õiguskaitsepartnerid kasutavad kõiki võimalikke vahendeid, et takistada Venemaa ebaseaduslikku ligipääsu USA tehnoloogiale, mis ohustab meie ja meie liitlaste julgeolekut," ütles ta pressiteate vahendusel.
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Juhtimistarkust: firma peab otsustama, kas ta on äriettevõte või sotsiaalhoolekandeasutus
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Maaklerid NYSE börsil.
Hinnatõus pani USA aktsiaturule augustis punase punkti
Kikepera soo Pärnumaal.
Politico: Eesti kaalub soode taastamist kaitseks Putini vastu
Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo.
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
PRFoodsi tehas Saaremaal.
PRFoodsi käive kasvas, kahjum vähenes
Nasdaq Tallinn.
Tallinna aktsiad aitasid Balti indeksil nädalat plussis lõpetada
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ehitamata aiad ja remondiootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
00:00
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: teemad, mis panevad aju plahvatama
00:00
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Hommikuprogramm
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Teabevara tund
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Hommikuprogramm
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Hommikuprogramm
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
1
Börsiuudised
  • 29.08.25, 09:31
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
2
Uudised
  • 29.08.25, 06:00
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
3
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
4
Börsiuudised
  • 29.08.25, 08:27
LHV ostab võlakirjad enne tähtaega tagasi
5
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
6
Uudised
  • 28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar

Intervjuu
  • 30.08.25, 12:51
Korvpallikoondise peatreener: mõnikord tuleb öelda mängijale agressiivselt
Juhtimistarkust: firma peab otsustama, kas ta on äriettevõte või sotsiaalhoolekandeasutus
Saated
  • 30.08.25, 11:45
Ehitamata aiad ja remondi ootel kodud. Sõjahirmu tunnistamist tajutakse argpüksluse ja reetmisena
Uudised
  • 30.08.25, 10:39
Kohus kuulutas suure osa Trumpi tollimaksudest ebaseaduslikuks
  • ST
Sisuturundus
  • 30.08.25, 10:15
Tehingunõustajad: aasta algus on olnud tegus, hoog ei näita raugemise märke
Uudised
  • 30.08.25, 10:02
Eesti andis USA-le üle Venemaale tehnoloogiat saatnud ettevõtja
Miljoniäri Lasnamäe paneelmaja korteris
Börsiuudised
  • 30.08.25, 09:19
Venemaal ja Valgevenes tegutseva Silvano müük ja kasum veeresid allamäge
Uudised
  • 30.08.25, 08:51
Politico: Eesti kaalub soode taastamist kaitseks Putini vastu
Uudised
  • 30.08.25, 06:00
Tartu firmas kerkis töötasu 4000 pealt 7500 peale. Juht: päriselu on tagasihoidlikum
