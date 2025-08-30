Korvpallikoondise peatreener: mõnikord tuleb öelda mängijale agressiivselt

On treenereid, kes ei lase üldse mängijatel rääkida, ütles Heiko Rannula. “Mina olen alati üritanud ikkagi jätta sellise õhkkonna, kus mängijad tunnevad, et neil on õigus õigel ajal, õiges kohas küsimusi esitada ja kaasa rääkida. Seal on ka jälle õrn piir,” rääkis ta intervjuus.
Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix
Intervjuus jagas koondise peatreener Heiko Rannula, kuidas ta juhina mängijaid keerulistest olukordadest välja motiveerib.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Unistust meistriliigast on Eesti korvpalli järelkasvu eest hoolitsev Reinar Hallik oma korvpallikooli avamises saati mõlgutanud ja nüüd on see täitunud. Raha on aga meistriliigas mängimiseks vaja ühel tiimil 300 000 eurot.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).