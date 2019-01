Logistik: Hiina uus aasta toob paraja peavalu

Hiina uue aasta tõttu muutub sealne kauba liigutamine märksa keerulisemaks ja kallimaks, mistõttu tuleks juba praegu otsida alternatiive, leiab rahvusvahelisi lennuvedusid korraldava Flameko Forwardingu müügijuht Kalev Kirt Äripäeva teemaveebis Logistikauudised.ee.

Hiina uus aasta toob kaasa paljude tehaste töö osalise või isegi täieliku peatumise, mis sunnib töökorraldust muutma paljudel rahvusvahelistel koostööpartneritel, nende seas Eesti ettevõtetel. Foto: AFP/Scanpix

"Hiina uus aasta algab tänavu üsna varakult, pühadele eelneval ajal tõusevad märkimisväärselt ka lennu- ja meretranspordi hinnad ning vaba kaubaruumi on keeruline leida," ütles Kirt.

Pühade algus Hiinas on Kalev Kirti sõnul tänavu juba 5. veebruaril ning sealsed tehased on pühade ajal suletud või töötavad osalise koormusega. Seda kokku umbes nelja nädala jooksul. Sestap soovitab ta kaubad Hiinast ära tuua juba jaanuaris.

Kirt ütles, et reeglina teatavad laevaliinid oma hinnatõusust ja tühistatud väljumistest pühade lähenedes ehk detsembri lõpus või uue aasta alguses.

"Seda üritatakse tõenäoliselt teha võimalikult hilja, et hoida turg ettearvamatus olukorras. See nimelt aitab kindlustada selle, et kui lõpuks hinnatõusudest teavitatakse, jäävad need ka püsima. Kes liiga varakult teavitab, jääb broneeringutest ilma ja loob soodsa seisu konkurentidele," selgitas ta.

Jaanuar on parim aeg tegutseda

Kirdi sõnul ennustatakse lennutranspordis detsembri alguse olukorra taaskordumist, mis tähendab kõrgeid hindasid ja probleeme vaba ruumi leidmisega. Tema hinnangul on jaanuar kõige parem aeg kaup Hiinast ära tuua või sinna saata, sest selleks perioodiks eeldatakse, et turg rahuneb pühadejärgsel perioodil ehk hinnad langevad ja ruumiga ei ole nii suuri probleeme.

Kui keegi tahab kasutada meretransporti, siis soovitab ta vähemalt kolm nädalat enne pühi broneeringud teha. Võimalus on ka kaup transportida mõnda teise sadamasse, kus olukord on parem, aga siis tuleks arvestada pikema transiitajaga ning kohaliku veo maksumusega.

Kui siiski kaupadega on kiire ja nii-öelda punase joone kuupäevad on paigas, tuleks Kirdi sõnul kaaluda lennuvedu. Logistikuna näeb ta, et praegu on turul võim lennuliinide käes, sest nõudlus on kohati suurem kui pakkumine.

"Kui tarnija ei paikne rannikul, siis soovitus on, et esimene lend oleks kohe Hiinast väljuv, mitte ümberlaadimisega läbi mõne kohaliku lennujaama," lisas ta.

Rohkem logistikateemalisi uudiseid saab lugeda Äripäeva teemaveebist Logistikauudised.ee.