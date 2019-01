Finantsinspektsioon saab jõudu juurde

FI juht Kilvar Kessler Foto: Andras Kralla

Täna kogunenud Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu otsustas, et järelvalvaja eelarve kasvab ja organisatsiooni palgatakse inimesi juurde. Samuti kinnitati FI strateegia perioodiks 2019-2021.

FI tänavune eelarve on 7,3 miljonit eurot, kasvades mullusetga võrreldes viis protsenti, teatas FI. See on tingitud eelkõige järelevalvetegevuse mahtude suurenemisest. Näiteks teeb FI alates 2019. aastast koduriigi pädeva asutusena järelevalvet Luminor Bank ASi ning tema filiaalide üle välisriikides, samuti on kõrgenenud vajadus rahapesu tõkestamise järelevalves. FI plaanib tuleval aastal lisaks juurde värvata 13 uut spetsialisti.