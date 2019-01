Piirikaubanduse eestvedaja Visnapuu vahetas erakonda

Alko1000 juht Einar Visnapuu astus EKREst välja ja liitus hoopis Eesti 200ga. Visnapuu sõnul oli tegu raske otsusega. Foto: Mihkel Maripuu

Eesti-Läti piirikaubanduse üks eestvedajaid, poekettide Alko1000 ja A1000 Marketi üks osanik Einar Visnapuu astus reedel välja EKREst ja liitus Eesti 200-ga, vahendab Delfi.

Põhjenduseks toob ettevõtja EKRE ebarealistlikud valimislubadused.

"Ma olen seda varem ka öelnud, nad on täiesti uus ja tuleb anda uutele võimalus. Võib-olla on see see koht, kus eriti valesid ja liiga palju lubadusi ei tule. Tehaksegi asju nii, nagu peab tegema," põhjendas Visnapuu liitumist Eesti200-ga.

