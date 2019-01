Brexiti lepe kukkus suurelt läbi

Suurbritannia peaministri Theresa May pakutud Euroopa Liidu lahkumise lepe kukkus eile õhtul Briti parlamendis läbi ajaloo kõige suurema kaotusega, kirjutab BBC.

Suurbritannia peaminister Theresa May pärast hääletust. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Lepe sai 432 vastuhäält ja 202 poolthäält.

Opositsioonilise tööpartei juht Jeremy Corbyn pani selle peale lauale usaldushääletuse, mis võib viia uute valimisteni. Usaldushääletust on oodata täna kell 19.

See on suur kaotus peaminister theresa Mayle, kes on üle kahe aasta lepet Euroopa Liiduga ette valmistanud. Selle eesmärk oli lahkuda Euroopa Liidust 29. märtsil, pärast mida oleks jäänud 21 kuud üleminekuperioodi läbirääkimisteks vabakaubanduse teemadel.

Hääletus oleks tegelikult pidanud toimuma juba detsembris, aga Theresa May lükkas selle edasi, et parlamendi liikmete seas leppele suuremat toetust leida.