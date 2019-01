Laevajuhid: meedias levivad meremeeste palganumbrid on ulmelised

Antiqua ja Barbuda lipu all seilav laev Langeness väljumas Muuga sadamast. Foto: Eesti merelaevandus

Seoses riigikogu majanduskomisjoni ettepanekuga kehtestada erimaksurežiimi alla kuuluvate meremeeste tulumaksuprotsendiks null, on meedias ringlema hakanud ka meremeeste palganumbrid, mis kohati on täiesti ulmelised, ütlevad laevajuhid.

Eesti Laevajuhtide Liidu hinnangul on ebaõiglane võtta meremeeste töötasudest rääkides aluseks mõne väga spetsiifilise ametikoha kõrge töötasu ning jätta sellest mulje kui meremeeste tavapärasest töötasust, kirjutab logistikauudised.ee.

Viimastel päevadel on ilmunud mitmeid artikleid, milles on käsitletud muu hulgas ka meremeeste töötasusid. Eesti Laevajuhtide Liidu juhatuse esimehe Janno Laende sõnul kasutatakse meremeeste palkadest rääkides sageli üksikuid erandlikke näited, millest jääb mulje, et tegu on tavapäraste ja keskmiste palkadega.

„Keskmine kapten ei teeni ealeski 15 000 eurot kuus, isegi mitte üksnes merel töötatud kuu töötasu arvestades. Selline töötasu tuleb kõne alla näiteks väga spetsiifilises offshore-sektoris. Pigem jääb kapteni keskmine töötasu umbes 6000 euro juurde ja sedagi üksnes merel olles. Aasta keskmise kuutasu saamiseks tuleb see summa jagada kahega, kuna sageli kodus oldud aja eest palka ei maksta,“ lisas Laende.

„Enda ja oma kursusekaaslaste reaalsete kogemuste ja tööpakkumiste põhjal võin öelda, et kolmanda tüürimehe töötasu võib olla hetkel näiteks 3200-3500 dollarit üksnes merel oldud aja eest, see on umbes 3000 eurot. Jagades selle kahega, jääb järele 1500 eurot, millelt tuleb tasuda ka maksud. Arvestades meretöö raskust ja keerukust, ei saa seda kuidagi ülemäära suureks pidada,“ illustreerib olukorda laevajuhtide liidu juhatuse liige Tauri Roosipuu.

Eesti Laevajuhtide Liit (ELJL) on kutseorganisatsioon, mis ühendab Eesti laevajuhte (vahitüürimehi, vanemtüürimehi ja kapteneid). Eesti Laevajuhtide Liit on suurima liikmeskonnaga laevaohvitsere ühendav organisatsioon Eestis ja sellel on üle kahesaja liikme.

