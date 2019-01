Raadiohommikus: kes on Eesti edukaimad investorid?

Investor oma kontoris. Foto: Scanpix Jaga lugu:

Reedel avalikustab Äripäev Eesti börsiinvestorite TOPi ja see on ka üks põhiteema reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Räägime, kes on olnud edukad investorid ja kuhu nad on oma raha paigutanud ning samuti sellest, millised investeeringud eelmisel aastal aktsiaportfelle laastasid. Investorite TOPi tutvustab selle üks koostaja Kaspar Allik.

Lisaks investoritele on hommikuprogrammi fookuses erakondade majanduspoliitika valimislubadused. Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu on parteide valimisprogrammid läbi lugenud ning teeb ülevaate, kes mida ettevõtjatele lubab.

Veel teeme hommikuprogrammis kokkuvõtte viimasel aastal tooraineturul toimunust.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Kaspar Allik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.30 „Äripäev eetris“. Lõppenud nädala olulisemate teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul ja Liina Laks ning uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk.

13.00–14.00 „Fookuses on kindlustus“. Seekord uurime, millised on ettevõtete peamised riskid, mille vastu tasub sõlmida varakindlustus. Küsime ka, miks väga paljud kliendid end äri katkemise vastu üldse ei kindlusta, ja selgitame selle põhitõdesid. Saates on külas Salva Kindlustuse ettevõtte varakindlustuse underwriter Meelis Morozov, Compensa Kindlustuse varakindlustuse riskijuht Raul Rüüson ja ERGO varakahjude osakonna juhataja Erko Makienko. Saatejuht on Liis Amor.

15.00–16.00 „Ettevõtlusraadio“. Investoriteliidu saates tuleb juttu tehnoloogia arengust ning sellest, kuidas meie haridussüsteem sellega kaasa võiks liikuda. Saate külalised on Taxify asutaja Martin Villig ja Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu. Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuula raadiot otse SIIT.