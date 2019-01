Soome suure musta palga juhtumiga seotud sadu eestlasi

Ehitustööd Helsingi kesklinnas. Foto: Peeter Langovits, Postimees/Scanpix

Soomes kahtlustatakse kahte ehitusfirmat suureulatuslikus ümbrikupalga maksmises, suurem osa mustalt tööd teinutest on eestlased, kirjutab Kauppalehti.

Kahte helsingi piirkonna ehitusfirmat süüdistatakse ulatuslikus maksupettuses, Soome keskkriminaalpolitsei hinnangul on nad jätnud maksudena riigile maksmata ligi 6 miljonit eurot.

Juhtumid on pärit aastatest 2013–2015.

Kahtlusaluste firmade tegevus oli erakordselt laiaulatuslik, uurimise käigus on välja tulnud kokku 350 mustalt töötanud ehitaja nimed. Politsei hinnangul on mustalt töötanud neil lisaks veel 300 ehitusmeest. Suurem osa neist on eestlased.

Musta tööjõudu kasutati nii erasektori ehitustes kui ka avaliku sektori ehituste allhangetes.

Eeluurimise käigus on üle kuulatud kümneid inimesi. Politseil on neli kahtlusalust, kes kõik olid juhtumi ajal saanud majanduskuritegude eest ärikeelu. Kahtlustena on politsei nimetanud rasket maksupettust, rasket pensionikindlustuspettust ja rasket raamatupidamispettust.