Ära lase end petta: kuidas arvutada keskmist palka?

Valimiskampaaniad on täies hoos ja erakondade üks meelis lubadusi on tõsta keskmist palka. Poliitikutel on lihtne lubada inimestele rohkem, kuid tegelikult võib keskmise palga tõstmine olla suhteliselt mõttetu programmipunkt. Miks? Seda seletab Liselle.

YouTube’i eetri on vallutanud Liselle Õnneleid ja Allan Rajavee (Äripäev), kes jagavad rahatarkust igal teisipäeval. Teema lainel püsimiseks vajuta YouTube'is subscribe-nuppu ja jaga oma mõtteid kommentaariumis.

Videoprojekt „Richify“ on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudengite kümneosaline teadusprojekt, mis sünnib koostöös ajalehega Äripäev.