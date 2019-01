Kristjan Rahu sai loa parkimisettevõtte ostuks

Utilitase müünud Kristjan Rahu esimene investeering on tasulisse parkimisse Foto: Liis Treimann

Konkurentsiamet andis loa Kristjan Rahu suurosalusega UG Investeeringutele G4Si käest tasulist parkimist korraldava ettevõtte Ühisteenused ostuks.

Konkurentsiamet tegi 25. jaanuaril otsuse, mille tulemusena võib OÜ UG Investeeringud omandada valitseva mõju AS Ühisteenused üle, teatas amet.

Kahe nädala eest tehingust teatanud osapooled tehingu hinda ei avalikusta. UG Investeeringute osanik Priit Koit ütles siis, et usub praeguse arengu jätkumist. “Ühisteenused on väga korralik, hästi juhitud ettevõte. Valdkondades, kus ettevõte tegutseb, on potentsiaali ning usun, et areng jätkub. Kuna praegu ootame Ühisteenuste ostu kohta konkurentsiameti heakskiitu, siis tulevikuplaanidest võime rääkida kunagi hiljem,” ütles ta.

G4Si jaoks oli tegemist põhitegevusele, see tähendab turva- ja sularahateenustele keskendumisega. “Oleme Ühisteenustes järjepidevalt uuenduslikesse tehnoloogiatesse investeerinud ja ehitanud sellest tugeva ettevõtte. Otsustasime nüüd omanikega sellest ärist väljuda, et G4S saaks keskenduda oma põhitegevusele, mis on turva- ja tuleohutusteenuste ning sularahateenuste pakkumine,” selgitas G4S Balticsi juhatuse liige Priit Sarapuu.

UG Investeeringud, endise ärinimega Utilitas Grupp, teatas eelmise aasta novembris, et müüb 85% küttefirmast Austraalia infrastruktuurifondile European Diversified Infrastructure Fund II.

Tehingu tulemusena teenis Utilitase senine omanikfirma 320 miljonit eurot, suurim osanik Kristjan Rahu sellest omakorda ligi 280 miljonit eurot. Rahu ütles, et plaanib raha investeerida ettevõtlusse. "Paelub kõik, mis puudutab energiasalvestust, Eestis on ka tuuleenergial ruumi," täpsustas ta.

Selle tehinguga seotult valis Äripäev Kristjan Rahu ka aasta ettevõtjaks, keda teda tundvad inimesed kirjeldasid tundliku kunstnikuhingena, kelle tugevused on hea läbirääkimisoskus ja strateegiline mõtlemine.