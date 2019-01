Raadiohommikus: tehnoloogiafirmade tulemustest ja välisturgudele murdmisest

Tesla teatas sel nädalal oma neljanda kvartali tulemused. Sellest, kas tulemused vastasid ootustele või mitte, kõneleme reedeses hommikuprogrammis. Foto: MAURITZ ANTIN, EPA

Reedeses hommikuprogrammis räägime kaugetele sihtturgudele sisenemisest ja sellest, miks saab seda mõnes valdkonnas teha vaid riigi abiga. Külas on ettevõtte GoSwift üks omanik ja juht Madis Sassiad ja välisministeeriumi äridiplomaatia büroo direktor Marki Tihhonova-Kreek.

Vestleme ka Toom Tekstiil ASi nõukogu esimehe Innar Susiga sellest, miks pole tekstiilitootjatel viimase aasta jooksul just kõige paremini läinud.

Lisaks võtame Äripäeva börsitoimetaja Anu Lillega ette Tesla, Microsofti ja Facebooki tulemused ning vaatame, mis nende firmade aktsiatest võib hakata edasi saama.

Hommikuprogrammi veavad Liis Amor ja Birjo Must.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates teevad lõppeva nädala olulistest teemadest kokkuvõtte ajakirjanikud Indrek Mäe, Kristel Härma ja Aivar Hundimägi. Räägime muu hulgas sel nädalal avaldatud börsifirmade kvartalitulemustest, ühisrahastusse investeerimise varjukülgedest ja investeerimislõksudest, maksude deklareerimisest ning Eesti Panga presidendi kandidaatidest.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Seekord on luubi all kaks teemat. Saate esimene pool keskendub ärikinnisvara üürnikule, milliseid üüripindu praeguse otsitakse, mis paneb ettevõtet otsima uut büroohoonet ja kuhu kanti kõige enam kontorit soovitakse. Teise teemana tuleb jutuks tänavatasandi ärikinnisvara ehk poed-kohvikud-salongid, kuhu pääseb otse tänavalt. Millised on kaubanduskeskusest eraldi paikneva äri plussid ja miinused? Saates on külas Uus Maa ärikinnisvara konsultantmaaklerid Alexey Yavnashan ja Aira Veelmaa. Küsimusi esitab Kristi Kool.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb seekord juttu väikeaktsionäride liidust ja tegevustest. Väikeaktsionäride rollist ja kaitsest räägib meile Eesti väikeaktsionäride liidu õiguspoliitika toimkonna juht Margus Moor. Saatejuhtid Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

