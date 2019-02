Suri Jüri Pihl

Täna suri 64aastaselt endine poliitik ja kõrge riigiametnik Jüri Pihl.

Jüri Pihl on olnud kaitsepolitseiameti juht, riigi peaprokurör ja justiitsministeeriumi kantsler. Aastatel 2007–2009 oli ta Andrus Ansipi valitsuses siseminister, edasi Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht ja Tallinna abilinnapea.

Alates 2010. aasta lõpust juhtis ta Andrei Žukovi lennundusettevõtete valdusfirmat Panaviatic Holding AS.

2015. aastal asutas Pihl isikliku ettevõtte Yulara OÜ. Pihl ütles toona, et tegeleb esialgu talle kuuluva kinnisvara rentimisega ning kas ka midagi juurde tuleb, näitab aeg.

Siseminister Katri Raik märkis oma järelehüüdes:

„Jüri Pihl on üks nendest, kes ehitas Eesti turvalisuse ja julgeoleku vundamendi ning ladus selle esimesed korrused. Teised said seinu kõrgemaks laduda ja korruseid juurde ehitada, sest vundament kannab kindlalt, see on täpselt ja korralikult laotud. Kaitsepolitsei peadirektori, riigiprokuröri, justiitsministeeriumi kantsleri ja siseministrina ei andnud ta hõlpu endale ega teistele. Nõudis kõigilt, ka iseendalt, absoluutset pühendumist.

Kohtusime viimati – muidugi kumbki meist ei uskunud, et viimast korda – paar kuud tagasi endiste siseministrite lõunasöögil. Jüri Pihl oli nagu ta ikka oli: arvas vaheda teravusega midagi tänastest asjadest ja järgmisel hetkel viskas nalja nagu seda oskavad ainult saarlased. Viimastel aastatel oli Jüri pühendunud oma perele ja kolmele lapselapsele. Seda külge Jürist teavad vähesed.“

Avaldame kaastunnet lahkunu lähedastele.