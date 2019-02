Riik RKASist dividende ei võta

Riigi kinnisvara pealt tekkivad positiivsed rahavood jäävad tänavu tuleviku kulude katteks. Foto: Raul Mee

Käesoleval aastal riigil RKASist dividende võtta pole plaanis, positiivsed rahavood jäetakse tuleviku tarbeks reservi või lähevad võlgade tagasimaksmiseks.

"Tänavu on investeeringute maht võrreldes varasemaga väiksem ning rendina või mittevajaliku vara müügist saadavad vahendid akumuleeruvad, mida saab kasutada varem võetud laenude tagasimaksmiseks või täiendavateks investeeringuteks/remontideks tulevikus. Dividende ei plaanita sel aastal RKASist võtta," kommenteeris RKASi üldkoosoleku ehk rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala.

Veebruari algul võttis riigihalduse minister Janek Mäggi vastu otsuse, et RKASi mõju valitsussektori eelarvepositsioonile peab 2019. aastal olema vähemalt +26,2 miljonit eurot. Haavala selgitas, et sellega fikseeritakse iga-aastaselt ettevõtte tegevuse kokku lepitud mõju valitsussektori eelarvepositsioonile. "Üldkoosoleku otsusega fikseeritud numbri puhul ei ole tegemist raamatupidamisliku kasumiga, vaid RKASi erinevate rahavoogude tulemiga – see sisaldab nii RKASi tulusid, kulusid kui ka investeeringuid," ütles ta.

2017. aastal teenis Riigi Kinnisvara AS 106,2 miljonise käibe juures 17,8 miljoni eurose ärikasumi.