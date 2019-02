Brüssel peatas rongitootjate liitumise

Konkurentsivolinik Margrethe Vestager täna otsust teatamas. Foto: YVES HERMAN, Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Brüssel peatas täna Saskamaa Siemensi ja Prantsuse taustaga Alstomi ühinemise, andes uut ainest aruteludele, kas ELi karmid monopolivastased reeglid pole mitte ajast maha jäänud, saades takistuseks võistlusel Hiina riiklikult toetatud rivaalidega, kirjutas Financial Times.

Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margrethe Vestager andis täna teada vetost Siemensi ja Alstomi ühinemisele, mida oli ka ennustatud. Selles viidati, et tehing viiks kõrgemate hindade ja väiksema valikuni, mis vältimatult kahjustaks Euroopa reisijaid.

Vestager ütles, et Siemens ja Alstom on raudteel konkurendid. „Ilma oluliste muudatustega viiks see liitumine raudteeliikluse signaalsüsteemide kõrgemate hindadeni ja need süsteemid muutuvad järjest tähtsamaks järgmise põlvkonna ülikiirete rongide tulekuga," ütles Vestager.

Ettevõtete teatel oleks uut raudtee-ettevõtet vaja selleks, et konkureerida Hiina firmaga CRRC, kes on maailma suurim rongitootja.

Konkurentsiametnike hinnangul aga pole Hiina firma tulek Euroopa turule niipea nagunii võimalik seoses selle valdkonna rangete monopolivastaste nõuetega.