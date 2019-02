Soome endine peaminister saab JPMorgani nõunikuks

Soome endine peaminister Esko Aho Moskvas Vene-Soome kaubanduskoja üritusel. Foto: Mikhail Metzel, ITAR/TASS/Scanpix Jaga pilti:

USA pank JPMorgan nimetab Soome endise peaministri Esko Aho oma nõuandvasse kogusse, kirjutab Reuters.

Nõukogu vastutab panga Euroopa, Lähis-ida ja Aafrika strateegia eest.

Täna panga töötajatele laiali saadetud teates on kirjas, et Aho poliitiline ja ärikarjäär on panga klientidele hindamatud.

Uudis tuli napp 50 päeva enne Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, kus asub JPMorgani Euroopa, Lähis-ida ja Aafrika osakond, juhib Reuters tähelepanu. Siiani kasutas pank Suurbritanniat väravana Euroopa Liidu klientide juurde. Aga brittide liidust lahkumine on sundinud paljusid panku tegevust Pariisi või Frankfurti ümber kolima.

1991. aastal sai Ahost 36 aasta vanusena kõige noorem Soome peaminister ja tema ajal liitus Soome Euroopa Liiduga aastal 1995.

Soome Kauppalehti märgib, et Aho on töötanud ka venemaa Sberbanki nõukogus aastast 2016. Aho on olnud ka Nokia nõukogus.