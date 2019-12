Karilaid VEB Fondist: Ossinovski on erutusseisundis

Riigikogu õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid. Foto: Mihkel Maripuu

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski süüdistas Kuku raadios keskerakondlast Jaanus Karilaidu kokkuleppe rikkumises, Karilaid vaidleb Ossinovskile vastu.

„Jevgeni on natuke valimiskampaania erutusseisundis, sest õiguskomisjon ei ole teinud otsust saata VEB Fondi eelnõu teisele lugemisele,“ rääkis Karilaid Äripäevale ja lisas, et otsus sõltub koalitsiooninõukogust.

Täna otsustas koalitsiooninõukogu, et riik ei maksa VEB Fondi sertifikaadiomanikele 15 miljonit eurot. Tuline teema on ajanud omavahel teravusi vahetama ka sotside juhi Jevgeni Ossinovski ja keskerakondlase, eelnõu vedava Jaanus Karilaiu.

Nimelt sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul rikkus keskerakondlane Karilaid kokkulepet, millega lastakse tal VEB Fondi eelnõu esimesel lugemisel korjata poliitilised punktid ja siis pannakse teema riiulile, vahendas ERR.

Jaanus Karilaid , õiguskomisjoni juht Kokkulepe oli jah, et esialgsel kujul ta edasi ei lähe. Ma ei ole kokkulepet rikkunud.

Kokkulepe oli

Kas oli kokkulepe? „Kokkulepe oli jah, et esialgsel kujul ta edasi ei lähe," viitas Karilaid sellele, et ärimees Tiit Vähi advokaadi Jüri Raidla ja hilisemad ettepanekud on eelnõu tugevasti muutnud, see pole enam esialgsel kujul. „Ma ei ole kokkulepet rikkunud.“

Millal kokkulepe sõlmiti? „Ma arvan, et kui esimene lugemine sai läbitud.“

"Karilaid on rikkunud varasemat kokkulepet. Varasem kokkulepe oli see, et ta teeb oma tantsu esimesel lugemisel ära. Kui ta seda tahab teha, las ta siis sõimab Reformierakonda, kui see tema tuju paremaks teeb. Aga et see hääletuseni ei jõua. Aga nüüd ta on sellega uuesti tantsima hakanud enne valimisi," rääkis Ossinovski Kuku raadio saates "Poliitikaguru".

Karilaid näeb asja teisiti. „Aga eelnõu muutus,“ rõhutas Karilaid. „Ta (Ossinovski) interpreteerib. Otsuse eelnõu oli alguses teistsugune, kuid uute ettepanekutega muutus eelnõu teistsuguseks. Tekkis laiem ühiskondlik debatt.“

Ossinovskilt ootab Karilaid põhjendamist, miks ta on sertifikaadiomanikele raha jagamise vastu. „Poliitik võiks oma otsuseid põhjendada.“