"Maksud sõidavad Lätti" sai maksumaksjate sõbra tiitli

„Maksud sõidavad Lätti“ korraldaja Taavi Leppik. Foto: Andras Kralla

Eesti Maksumaksjate Liit kuulutas 2018. aasta maksumaksja sõbraks aktsiooni „Maksud sõidavad Lätti“ korraldaja Taavi Leppiku ning maksumaksja vaenlasteks haigekassa ja töötukassa.

Maksumaksja sõbra tiitli sai protestiaktsiooni „Maksud sõidavad Lätti“ korraldaja Taavi Leppik. Eesti Vabariigi 100. aastapäeval sõitsid tuhanded maksumaksjad kolonnis üle Läti piiri, et protesteerida Eesti aktsiisipoliitika vastu. See osutus vast suurimaks meeleavalduseks pärast Eesti taasiseseisvumist ning mõjus turgutava meeldetuletusena, et Eestis kuulub kõrgem võim siiski rahvale. Protestiaktsioon oli selge märk, et Eesti inimesed on väsinud katteta maksulubadustest ja mõjuanalüüsita maksutõusudest ning soovivad maksurahu ja hinnastabiilsust.

Maksumaksja vaenlase tiitli said Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa. Selle asemel et mõlemad asutused lahendaksid oma tõelisi probleeme, hakkasid „kassad“ 2018. aasta suvel käsikäes tegelema nimevahetusega, soovides ennast nimetada tervisekassaks ja töökassaks. Jääb mulje, et see ongi hetke kõige põletavam murekoht, ilma milleta ei saa need asutused oma põhifunktsioone enam täita.

Maksumaksja vaenlase tiitli said Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa. Foto: Andras Kralla

Esialgse prognoosi kohaselt oleks nimevahetuste hinnaks kujunenud pea miljon eurot, mis kahanes küll meedia ja maksumaksjate pahameele sunnil enam kui poole miljoni võrra. See oli ka nimevahetuse saaga ainus positiivne moment. Arvestades seda, et riik on nagunii töötukassa reservid endale sundkorras laenuks võtnud, et muu hulgas lappida ka haigekassa eelarve puudujääki, võikski kaks kassat ühendada ja panna nimeks „Ühiskassa“.