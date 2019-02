Kinnisvarahoolduses seab töökäte nappus piirid ette

Puhastusteenused Foto: Shutterstock Jaga pilti:

SOL Baltic juht Priit Sipelgas ütles Eesti puhastusteeninduse turgu kommenteerides, et turule on kerge siseneda, kuid püsima jäämiseks ja heade tulemuste saavutamiseks on vaja tõsiselt pingutada.

Valdkonnas tegutsevate ettevõtete rohkusest annab aimu, kui vaadata EMTAKi vastava tegevusala koodi alla registreeritud ettevõtete arvu - neid on ligi 500. Vaatamata sellele, et alati on turult lahkujaid läbi pankroti või tegevuse lõpetamise, tuleb pidevalt juurde uusi ettevõtteid.