Raadiohommikus: Merko ja Arco Vara tulemustest

Merko juht Andres Trink on kommenteerinud, et 2018. aasta oli ehitusmahtudelt erandlik aasta, mil kontserni müügitulu kasvas kõikides Balti riikides. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Eelmisel nädalal selgusid nii Merko Ehituse kui ka Arco Vara möödunud aasta majandustulemused. Merko Ehitusel kasvas nii käive kui ka kasum kolmandiku võrra, samas Arco Vara tulemused nii rõõmsates toonides ei olnud.

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis intervjueeritakse eelmisel nädalal tulemustest teada andnud Merko juhti Andres Trinki ja Arco Vara juhti Tarmo Silda.

Hommikuprogrammi saatejuhid on Meelis Mandel ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Kuum tool". 3. märtsil toimuvate riigikogu valimisteni on jäänud napid kaks nädalat, mistõttu kerkib Eesti poliitmaastikul uusi skandaale nagu seeni pärast vihma. Kuidas muutuvad närvilises õhkkonnas erakondade vahelised koostöövõimalused ja millised on viimased punased jooned, kust parteid üle ei asu? Saates väitlevad omavahel europarlamendi saadik Indrek Tarand (SDE) ja justiitsminister Urmas Reinsalu (Isamaa). Arutelu juhib Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Sellest, kuidas Omniva tuleb toime Euroopa posti- ja logistikasektorit üha enam häiriva autojuhtide puudusega ning kas töötajad peavad kartma automatiseerimist ja robotite tulekut, räägivad stuudios Omniva juht Ansi Arumeel ja Elisa ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud Eesti ehituskonverentsil. Esimesena kõneleb advokaadibüroo Cobalt advokaat Kadri Matteus. Tema teemad on "Facio sündroomi säte" ning konsortsiumilepingud ja ühispakkumused riigihangete seaduses ja (kohtu)praktikas. Advokaadibüroo TGS Baltic nõunik ja vandeadvokaat Kristiina Laarmaa räägib sellest aastast kehtima hakanud muudatusest riigihangete seaduses, mis annab alltöövõtjale õiguse lasta hankijal peatöövõtjale väljamaksed peatada, kui viimane on talle võlgu jäänud. Vandeadvokaat selgitab uut regulatsiooni ja tagajärgi, mida see all- ja peatöövõtjate suhetes kaasa toob.

