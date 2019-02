Ivo Tahk: jutt majandusbuumist on illusioon

Kui on mingisugune optimism sellest, et kõik läheb hästi tänu majanduse ja ehitussektori kasvule, siis see on väga illusoorne, ütles ettevõtja Ivo Tahk.

Investeerimisettevõtte Wellman OÜ juht ja BonBon Lingerie juhatuse liige Ivo Tahk. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix Jaga pilti:

Äripäev kirjutab täna, et Eesti ehitusettevõtted mitmekordistavad käivet Lätis, kus ehitusaktiivsus hakkab Eestile järele jõudma (vt seotud lood artikli lõpus).