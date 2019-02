USA osariigid kaebasid Trumpi kohtusse

Protestijad eile New Yorgis president Donald Trumpi eriolukorra vastu meelt avaldamas. Foto: Go Nakamura, Reuters/Scanpix Jaga pilti:

16 USA osariiki kaebasid riigi presidendi Donald Trumpi ja tema administratsiooni tippliikmed kohtusse otsuse pärast kuulutada välja eriolukord, et saada raha Mehhiko piirile müüri ehitamiseks, kirjutab Reuters.

Trumpi erakorralised volitused lubaksid tal kasutada oma valimiskampaania ajal välja lubatud müüri ehituseks raha, millele Kongress on määranud teistsuguse kasutuse. Kongress keeldus eraldamast sel aastal müüri ehituseks Trumpi küsitud 5,7 miljardit dollarit.

„Täna, presidentide päeval, kaebame me president Donald Trumpi kohtusse presidendivõimu kuritarvitamise pärast,“ ütles eile California peaprokurör Xavier Becerra.

Valge Maja keeldus juhtunut kommenteerimast.

Eelarvearutelud jõudsid lõpuks müüri jaoks 1,4 miljardi dollari eraldamiseni, Trumpi erakorralised volitused annaksid talle veel üle seadusandjate peade 6,7 miljardit dollarit.

Kolmel Texase maaomanike ja looduskaitsjate rühmitusel ei õnnestunud reedel Trumpi vastu sisse anda hagi, milles nad süüdistasid teda põhiseaduse ja eraomandi seaduse rikkumises.

Ühishagi andsid sisse Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia ja Michigan.