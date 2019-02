Bloomberg: Deutsche Bank kartis Trumpi pankrotti

USA president Donald Trump. Foto: EPA Jaga pilti:

Detusche Banki juhid olid mures, et Donald Trump ei pruugi neile pärast presidendiks saamist võlgasid tagasi maksta. Selle tõttu kaaluti ka maksetähtaegade pikendamist, vahendab CNBC.

The Trump Organizationil on 340 miljoni dollari ulatuses laene, mille maksetähtajad on 2023. ja 2024. aastal. See tähendab, et kui Trump presidendiks tagasi valitakse, siis tähtajad jäävad tema presidentuuri aega. Panga ametnikud kartsid, et presidendi ametis olevalt inimeselt on raske hakata laene tagasi nõudma, ning maksetähtaegu sooviti pikendada 2025. aastani, kirjutas Bloomberg oma raportis.

Lõpuks otsustas pank maksetähtajad pikendamata jätta, mille põhjused pole selged. Selle asemel võeti põhimõtteks, et Trumpiga äri enam ei tehta.

Presidendi poeg Eric Trump ütles, et sellised jutud on täielik jama.

„Me oleme üks väikseima võimendusega kinnisvarafirmasid riigis. Sisuliselt kõik meie varad on vabad ning tagatiseks pole neid pannud. Mõned laenud, mida oleme võtnud, moodustavad vara väärtusest väikse osa,“ ütles Eric Trump Bloombergile saadetud e-kirjas. „Need on traditsioonilised laenud, sellega oleme nagu tavaline kinnisvarafirma.“

Donald Trump on Deutsche Bankiga juba pikalt äri ajanud. Selle kuu alguses ilmusid raportid, et president tahtis 2016. aastal Saksamaa pangalt golfväljaku rajamiseks rahastust. Sellest pank aga keeldus, sest Trumpil oli potentsiaal presidendiks saada.