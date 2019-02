GALERII: teadusraha arutelu meelitas kohale tippettevõtjad

Teadusleppe arutelu meelitas muu hulgas kohale ka ASi Graanul Invest juhi Raul Kirjaneni, kes pildil vestleb ettevõtlusministri Rene Tammistiga. Foto: Liis Treimann Jaga pilti:

Täna tulid Teaduste Akadeemia hoonesse kokku ettevõtjad, ministrid ning ülikoolide esindajad, et rääkida teadusrahast. Peateemaks kujunes aga hoopis, kuidas suurendada teadlaste mobiilsust ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

„Kõige tähtsam on see, et inimesed, kes teevad teadust põhitööna, ja inimesed, kes teevad äri põhitööna, õpiksid rääkima ühist keelt,“ rääkis ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuht ning EVEA volikogu liige Kristjan Oad. Ta lisas, et sedaviisi väheneks üksteise demoniseerimine.