Kallo: Eesti Panga nõukogu ei teadnud Swedbanki väidetavast rahapesust

Eesti Panga hoone. Foto: Raul Mee

Eesti Panga nõukogu liikme Kalev Kallo sõnul ei teadnud nõukogu liikmed pangale uut presidenti valides sellest, et läbi Swedbanki on väidetavalt raha pestud.

"Minu teada mitte, vähemalt keegi seda ei maininud. Eks see uudis tuli üllatusena. (Nõukogu – toim) pigem ei teadnud," sõnas Kallo.

Keskpanga presidendi valimiste esimeses voorus sai Swedbanki juht Robert Kitt neli häält, Eesti Panga praegune asepresident Madis Müller kaks häält ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross samuti kaks häält. Valimiste teises voorus sai Kitt neli häält ja Müller samuti neli häält. Otsustavaks sai nõukogu esimehe Mart Laari hääl.

Swedbankil rahapesukahtlus

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides.

Sellest 26 miljonit on seotud Venemaa maksupettustega, mille avastas Sergei Magnitsky.

Viie kuu jooksul analüüsisid SVT ajakirjanikud suurt hulka salajasi dokumente, kust leiti suur hulk kahtlasi rahaliikumisi Danske Banki ja Swedbanki vahel aastatel 2007–2015.

Analüüsist tuli välja 50 Swedbanki klienti, kellel on rahapesukahtlus.

Bloomberg kirjutas, et nende 50 kliendi rahaliikumised kannavad selget rahapesukahtluse märki ja nende kaudu liikus raha 4,3 miljardi dollari ulatuses.

Swedbank vastas SVT-le, et on registreerinud kahtlasi tehinguid ja on nendest politseile teada andnud.