Raadiohommikus: maailmatasemel kuraatorid tunnevad huvi Eestis töötamise vastu

Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp räägib, miks Eesti on atraktiivne sihtriik maailmatasemel kuraatoritele.

Hommikuprogrammis on külas Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes räägib, miks Eesti on atraktiivne sihtriik maailmatasemel kuraatoritele. Arutleme, kuidas vilgas rahvusvaheline kunstielu Eesti majandusele ja ühiskonnale tervikuna mõjub.

Lõppes kuues Unistuste Tööandja konkurss, mis keskendub tööandja brändi teadlikule loomisele ja kommunikatsioonile, saame teada, kes ja milliste tugevuste alusel võitis ning milliseid kompetentse nõuab see juhilt, et kõnekat tööandja brändi luua. Arutleme sel teemal Anu-Mall Naaritsaga.

Masinõppe ja andmeteaduse kompetentsikeskuse Stacc OÜ juhi Kristjan Eljandiga tuleb juttu sellest, kuidas tehisintellekti üha rohkem tööprotsessidesse ja juhtimisse juurutada.

Stuudios on uudistetoimetaja Indrek Mäe ja saatejuht Tiina Saar-Veelmaa.

10.00–11.00 "Turunduskohv La Ecwadoris". Seekord on teemaks reaalselt toimiv sisuturundus. Kuidas leida õige sihtgrupp, millist lisandväärtust peab andma sisuturundus, mis eristab seda tavalisest reklaamist? Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador sisuturundustiimi juht Teele Hein ja ideekirjutaja Timo Tõnisson. Saatejuht on Jekaterina Molotkova.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saate teema on kapitalituru areng ning erakonna Eesti 200 seda puudutavad valimislubadused. Täpsemalt, kas igast riigiettevõttest peaks 33% börsile viima ning mida arvata mõttest, et Tallinna ja Helsingi börs tuleks suurema likviidsuse tagamiseks ühendada? Uurime ka seda, millal jõuab Tallinna börs MSCI arenevate turgude indeksisse. Teemat oleme stuudiosse kommenteerima palunud erakonna Eesti 200 juhatuse liikme Priit Alamäe ning eksperdina kommenteerib kapitaliturgu puudutavaid lubadusi Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Kuum tool". Suurimad konkurendid Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas on mõlemad lubanud eelseisvad riigikogu valimised võita. Uurime saates, kas Reformierakonnal on veel liberaalseid majandusvaateid alles või on neist saanud valeuudiseid vorpiv trollivabrik. Samuti uurime, miks Keskerakonna programmist leiab vägagi pikantseid punkte, millele erakond kampaaniat tehes eriti rõhutada pole tahtnud. Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Igor Rõtov.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Räägime Tartu Ülikooli Eesti ajaloo dotsendi Ago Pajuriga Saaremaa mässust ja hiljuti toimunud sellele pühendatud konverentsist. Teiseks läheme Tõraverre külla astronoom Jaan Einastole, kes saab 23. veebruaril 90aastaseks. Saatejuht on Alo Lõhmus.

