Suvest saab riigile saata ainult e-arveid

Alates 1. juulist saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes. Riigikogu võttis kolmapäeval vastu seaduse, millega riigi raamatupidamine läheb üle e-arvetele.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on tegemist olulise muudatustega, sest nüüd saab riigi raamatupidamine üle minna ühtsele arvete töötlemise süsteemile senise mitme asemel. „Avalikule sektorile saadetakse aastas ligikaudu 2 miljonit arvet ning nende töötlemine erinevates süsteemides on töö- ja ajamahukas,“ ütles Tõniste. „E-arvetele üleminekuga kehtib nüüd riigi raamatupidamises üks kord andmete sisestamise reegel. See vähendab arvete töötlemiseks kuluvat tööhulka ja -aega ning säästab maksumaksja raha.“

Seaduseelnõu muudatused puudutavad kõiki raamatupidamiskohustuslasi, kes arveldavad avaliku sektoriga – neid on umbes 46 000. Neid ettevõtteid, kes ei kasuta raamatupidamistarkvara, aga eelkõige mikro- ja väikeettevõtjate võimalusi ning vajadusi silmas pidades on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ning rahandusministeerium kokku leppinud, et kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult.

E-arveldaja külge on võimalus liidestuda kõikidel e-arvete edastamisega tegeleda soovijatel juhul, kui ei teki kokkuleppeid juba turul tegutsevate operaatoritega. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise kui ka nende poolt volitatud isikud, näiteks raamatupidaja, finantsjuht jt. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.