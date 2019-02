"Hakkab juhtuma see, et hakkame laienema"

"Hakkab juhtuma see, et hakkame laienema," ütleb Fenestra osanik ja juhatuse esimees Lauri Laast. Foto: Raul Mee Jaga pilti:

Hiljuti osa ettevõtet Livonia Partnersile müünud aknatootja Fenestral on plaanid suured ja käivet tahetakse kasvatada kordades. “Mõte on minna uutele turgudele ja kasvatada olemasolevaid,” ütleb Fenestra osanik ja juhatuse esimees Lauri Laast.

Akende ja rõduuste tootja Fenestra müüs ettevõttest 60% Rain Lõhmuse asutatud investeerimisfondile, et ettevõtte arengule kiirem käik anda. “Hakkab juhtuma see, et hakkame laienema,” ütleb Laast teemaveebile tööstusuudised.ee.