Leedus sündis Baltikumi bürootehingute rekord

Rootsi investeerimisfirma tegi Vilniuses regiooni suurima kinnisvaratehingu Foto: Eastnine Jaga pilti:

Baltimaade ajaloo suurima büroohoonete omandamise tehingu rekord kuulub nüüdsest Rootsi investeerimisfirmale Eastnine, mis ostis Vilniuses kolm S7 ärikeskust ühtekokku 128,3 miljoni euro eest.

Esimese hoone omandamine lõpetati veebruaris, teise ja kolmanda ärikeskuse ülevõtmine plaanitakse lõpuni viia vastavalt teise ja neljanda kvartali lõpuks. "Meil on hea meel omandada Vilniuses silmapaistev kinnisvarakompleks, millega viime edasi meie strateegiat omandada Baltikumi pealinnades A-klassi pindasid ning suurendada meie valdusi üle 100 000 ruutmeetri," ütles tegevjuht Kestutis Sasnauskas Eastnine'i pressiteates.

Hoone üüritav pind on 42 500 ruutmeetrit ning lähema 6 aasta jooksul on need kaetud Telia Lietuva ja Danske Bank Global Services Lithuaniaga sõlmitud üürilepingutega. Teine ärikeskus valmis selle aasta algul ning kolmas valmib aasta lõpuks.

Eastnine'i nõustas Soraineni advokaadibüroo.