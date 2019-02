Eesti Energia mullune kasum 106 miljonit eurot

Energiakontserni müügitulud kasvasid 2018. aastal 16% ja ulatusid 875 miljoni euroni. Kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 283 miljonit eurot, mida on 7% rohkem kui aasta varem. Puhaskasum suurenes aastaga 5% võrra.

Eesti Energia finantsdirektori Andri Avila. Foto: Andras Kralla

Eesti Energia finantsdirektori Andri Avila hinnangul võib tulemusega rahule jääda. „Kuigi terve aasta oli finantsnäitajate poolest tugev, andis suure panuse lõpliku tulemuse saavutamisse väga hea neljas kvartal, kus müügituluks kujunes 261 miljonit eurot, EBITDAks 95 miljonit eurot ja puhaskasumit teenisime 40 miljonit eurot,“ loetles Avila.

Andri Avila sõnul aitasid ettevõttel käivet ja kasumit suurendada peamiselt õli ja elektri kasvanud turuhinnad ja suurenenud põlevkiviõli toodang. Elektri turuhind kasvas seejuures Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas aastaga tervelt 42%. „Elektri turuhinna sedavõrd suurel kasvul on kaks põhilist põhjust. Esiteks langes 2018. aasta teises pooles Skandinaavia hüdroressursside tase keskmisest oluliselt madalamale ning see kergitas elektri hindu lisaks Skandinaaviale ka Baltikumis. Teine oluline põhjus elektri hinna kasvuks oli kolmekordne CO 2 kvootide hinnatõus võrreldes 2017. aasta keskmise tasemega. Kuna Euroopas toodetakse endiselt suur osa elektrist fossiilsetest kütustest, kasvatas CO 2 hinnatõus elektri turuhinda väga laialdaselt,“ selgitas Avila.

Eesti Energia elektri müügimaht oli 2018. aastal 9,2 teravatt-tundi, jäädes 2017. aastaga samale tasemele. Põlevkiviõli müüs Eesti Energia eelmisel aastal tänu kasvanud turuhinnale ja õlitehaste paranenud töökindlusele 393 000 tonni ehk 6% rohkem kui 2017. aastal. Põlevkiviõli toodang küündis rekordilise 411 000 tonnini.

2018. aastal alustati elektri müümise ja energiateenuste pakkumisega Soomes ja Rootsis, kus praegu keskendutakse kliendiportfelli kasvatamisele. Kokku müüb Eesti Energia energiat ja energialahendusi kuuel koduturul: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome ja Rootsi.

Kontsern investeeris 2018. aastal põhivarasse 215 miljonit eurot, mida on 49% rohkem, kui varasemal aastal. Suurima osa sellest summast moodustasid investeeringud elektrivõrgu parendamiseks mahus 82 miljonit eurot. Pikaajaliste investeeringute tulemusel on praeguseks kaks kolmandikku Elektrilevi võrgust ilmastikukindel.

Eesti Energia on teinud omanikule ettepaneku maksta 2018. aasta eest dividendi 57 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks summas ligi 14 miljonit eurot. Eesti Energia kontserni maksujalajäljeks Eestis oli 2018. aastal 224 miljonit eurot. Sellest 66 miljonit eurot moodustasid tööjõuga seotud maksud, mis teeb Eesti Energiast suurima tööjõumaksude maksja Eestis.