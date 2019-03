Kes moodustavad uue valitsuse?

Vapp Stenbocki maja koosolekuruumis. Foto: Andras Kralla

Milline on uus valitsusliit, mis on uue võimuleppe tähtsamad eesmärgid ning millised on erakondade punased jooned koalitsioonikõnelustel?

Kuidas jäid erakonnad rahule valimistulemustega, kes on suurimad võitjad ja kaotajad, mis meeleolud valitsesid ning millest räägiti erakondade valimispidudel?

Nendele ja paljudele teistele valimistulemuste selgumise järel tekkinud küsimustele kuulete vastuseid Äripäeva raadio valimiste erisaatest, mis algab esmaspäeva hommikul ning lõpeb kell 13.00.

Valimistulemusi ning nende mõju aitavad kuus tundi kestvas otsesaates koos Äripäeva ajakirjanike ja toimetajatega analüüsida teiste hulgas Raul Rebane, Ahto Lobjakas, Kaja Kallas, Mart Helme, Kristina Kallas ja teiste erakondade esindajad.

Valimistulemuste erisaadet juhivad Rivo Sarapik ja Aivar Hundimägi.

Saadet on võimalik kuulata otse või hiljem järele Äripäeva raadio kodulehelt, mis asub siin.