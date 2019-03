Kaja Kallas e-valimiste võidust: väikeste võitude üle tuleb rõõmu tunda

Reformierakonna esimees Kaja Kallas võib rõõmu tunda e-valimiste võidust. Foto: Andras Kralla

Suure aplausi saatel valimistulemusi kommenteerides ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas, et e-häälte põhjal on vara veel midagi põhjapanevat öelda.

Reformierakond sai kõigist e-häältest 40%, 2015. aasta riigikogu valimistel sai Reformierakond 37,7% häältest. Seekord prognoositi Reformierakonna e-häälte saagiks 35% e-häältest.

“Kõigepealt, see on e-hääletus, seal me oleme alati tugevad olnud,” kommenteeris Kallas kohe pärast tulemuste saabumist. Samas rõhutas ta, et kui tulema hakkavad ka paberhäälte tulemused, hakkab Reformierakonna edumaa üldiselt kahanema. Küsimusele, kas mõned hääled võisid kaduma minna ka nii-öelda telefonitrollimisskandaali pärast, vastas Reformierakonna esimees, et juhtunut püütakse puhuda suuremaks, kui asi on väärt.

“Eks näis, kuidas tulemus tuleb. See, et e-hääli on nii palju, on muidugi rõõmustav. Väikeste võitude üle tuleb rõõmu tunda,” jätkas Kallas.

Keskerakonnal on kaotada

Kuigi õhtu on veel noor ning koalitsiooni üle on vara spekuleerida, ütles Kallas, et kuna Reformierakond on praegu opositsioonis ning Keskerakond koalitsioonis, on kaotada üksnes viimastel. “Meie jaoks on kõik võit. Kui me tuleme teiseks, on meil endiselt võimalus moodustada valitsus. Keskerakonnal on pigem kaotada,” ütles ta.

“Ma olen välistanud koostöö ainult EKREga. Keskerakonna, Isamaa, sotsidega välistanud pole," ütles ta. Keskerakonnaga on Reformierakonnal Kallase sõnul kolm suurt erinevust: maksupoliitika, kodakondsus ja eestikeelne haridus. “Ma arvan, et kõikides muudes küsimustes me saame kokkuleppele,” hindas Kallas. Mäletatavasti on Keskerakond ja Reformierakond olnud kahekesi ka valitsuses, seda küll võrdlemisi ammu: 2002. ja 2003. aastal, mil valitsusjuhi rollis oli Siim Kallas.

Nii Kallas kui ka Jüri Ratas on käinud kahekesi debatte pidamas ning vähemalt Äripäeva raadios peetud debatist võis välja lugeda, et kaks peaministrikandidaati on teineteisest üsnagi väsinud. Kallas sellega ei nõustunud. “Minu meelest hakkas just huvitavaks minema. Ei-ei, mina ei ole (väsinud). Mulle tundub, et Jüri on just minust väsinud, sest ma ei lase tal rääkida, ma segan kogu aeg vahele...,” naeris Kallas.