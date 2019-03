Reinaas: kampaaniaeelarvetele tuleb panna päitsed pähe

Marek Reinaas (vasakul) leiab, et tulevikus tuleb kampaaniakulutusi piirata. Foto: Tanel Meos

Marek Reinaasa sõnul ei jõudnud ühtegi Eesti 200 kandidaati isikumandaadi pingereas TOP 20 hulka, kuna suurtel erakondadel on reklaamiraha jõuõlg. "Meie eelarved võrreldes teiste erakondadega, mis on praegu riigikogusse pääsenud, on 20–30 korda väiksemad," väitis Reinaas.

Sestap märkis Reinaas, et kui tulevikus soovitakse näha uusi jõude parlamendis, tuleb kampaaniakulutustele panna ülemmäär. "Muidu kahjuks elame väga pikka aega nii, et nüüd on parlamendis viis erakonda, järgmine kord neli, kolm ja tont seda teab... võib-olla jõuame kunagi tagasi sinna aega, kus on ainult üks erakond," ütles ta.

Reinaasa sõnul pingutas Eesti 200 kõikidel rinnetel, püüdes nii paber- kui ka e-hääli. "Olgem ausad, meie erakonna nimekiri koosnes spetsialistidest, kes ei pruugi olla nii tuntud, kui võib-olla need inimesed, kes kandideerivad neljandat või viiendat korda. See tulemus on natuke pettumust tekitav, kuid siiski loogiline," selgitas Reinaas.

Samas tuletas ta meelde, et need on Eesti 200 esimesed valimised ja järgmised tulemused tehakse juba paremini. Nagu Eesti 200 teised kandidaadid, ei soovinud Reinaas europarlamendi valimiste üle spekuleerida. "Homme on täpselt selline päev, millal seda arutama hakata," leidis Reinaas.

Eesti 200 poliitikud kordasid nii Äripäevale kui ka teistele meediaväljaannetele, et uus erakond on teinud hea tulemuse valimistel osalemisega juba niikuinii.